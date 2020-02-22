Станіслав Горуна: Ми застряли у середньовіччі

Український каратист відреагував на події у Нових Санжарах

Джерело - Чемпіон.

Зірковому українському каратисту Станіславу Горуні соромно за своїх співвітчизників, які влаштували безпорядки у Нових Санжарах.

Про це спортсмен написав на своїй сторінці у Facebook.

"ШОК! Читаю новини і а…єваю. У темні часи видно світлих людей, кажете? У нас світлих, мабуть, не залишилось – одна темнота в головах. У душах. Вірус лицемірства, невігластва, ненависті, нетерпимості, підкріплений штамами "щирого християнина" з хрестиком на грудях і "справжнього патріота" з гімном на вустах.

СОРОМ! За людей, які закидували камінням автобуси зі співвітчизниками, які перекривали дороги, копали траншеї, палили шини, молячись і співаючи гімн. Дякуючи Богу, що там, у літаку, немає нікого з рідних. ЛИЦЕМІРИ!!!!

ЗЛІСТЬ! 2020-й рік, бляха муха. Один душ на 70 пацієнтів у терапевтичному відділенні? Ми не тільки рівнем свідомості застрягли в середньовіччі, а й рівнем медицини, рівнем освіти, рівнем управління державою/місцевим самоврядуванням. День гідності? Ні, День зневаги", - заявив Горуна.

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