Джерело - Чемпіон.

Екс-воротар Динамо і збірної України Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу Андрія Шевченка, висловив своє невдоволення отриманим рахунком від Київгазу.

Колишній футболіст опублікував фото виставленого йому рахунку в 700 гривень і пояснив своє невдоволення.

Виявилося, що Шовковський з 2016 року не користується газом, але при цьому підприємство нараховує йому борг. У зв'язку з цим екс-гравець пообіцяв судитися.

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