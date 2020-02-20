 Шовковський судитиметься з Київгазом. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Шовковський судитиметься з Київгазом

Сьогодні 12:34 Valeriy Ruchka 885 0
Шовковський судитиметься з Київгазом

Джерело - Чемпіон.

Екс-воротар Динамо і збірної України Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу Андрія Шевченка, висловив своє невдоволення отриманим рахунком від Київгазу.

Колишній футболіст опублікував фото виставленого йому рахунку в 700 гривень і пояснив своє невдоволення.

Виявилося, що Шовковський з 2016 року не користується газом, але при цьому підприємство нараховує йому борг. У зв'язку з цим екс-гравець пообіцяв судитися.

 
 
 
 
 
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Платёжка за газ 706.71 гривна Много это или мало судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку В 2016 году произошёл взрыв в жилом доме из-за утечки газа Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания КиевГаз инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше— уже и вспомнить то сложно) к нам тоже заявились с проверкой: а) правильности расположения; б) те ли самые правильные трубы для газа используются; в) правильно ли они проложены и не спрятаны ли они в стене; г) и т.д. и т. а... В общем, по результатам проверки вынесли вердикт: Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент был, проложить! А отсюда для меня следовало: 1. как минимум ремонт в кухне сделать; 2. поменять всю концепцию этой самой кухни! В противном случае, работники КиевГаза вынуждены будут отключить меня от газа! Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал отключайте!!! И меня от газа отключили!!! И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счётчик мною установленный, замер навсегда((( Но не замерло начисление за газ!!! по тарифу (без лічильника) Принципиально буду судиться!!! #киевгаз

A post shared by SaSHo (@oleksandrshovkovskyi) on

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