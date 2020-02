View this post on Instagram

Платёжка за газ 706.71 гривна Много это или мало судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку В 2016 году произошёл взрыв в жилом доме из-за утечки газа Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания КиевГаз инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше— уже и вспомнить то сложно) к нам тоже заявились с проверкой: а) правильности расположения; б) те ли самые правильные трубы для газа используются; в) правильно ли они проложены и не спрятаны ли они в стене; г) и т.д. и т. а... В общем, по результатам проверки вынесли вердикт: Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент был, проложить! А отсюда для меня следовало: 1. как минимум ремонт в кухне сделать; 2. поменять всю концепцию этой самой кухни! В противном случае, работники КиевГаза вынуждены будут отключить меня от газа! Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал отключайте!!! И меня от газа отключили!!! И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счётчик мною установленный, замер навсегда((( Но не замерло начисление за газ!!! по тарифу (без лічильника) Принципиально буду судиться!!! #киевгаз