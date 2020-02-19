Усик написав вірш із релігійним підтекстом

Джерело - Чемпіон.
Боксер Олександр Усик виклав відео, на якому він російською мовою читає власний вірш із релігійним підтекстом.
Відео опубліковано на спільній сторінці Усика та Василя Ломаченка LomUs в Instagram.
У вірші йдеться про віру, сім’ю та вітчизну. Боксер радить своїм прихильникам сподіватися на небо, а не на себе красивих.
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