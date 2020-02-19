Усик написав вірш із релігійним підтекстом

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Усик виклав відео, на якому він російською мовою читає власний вірш із релігійним підтекстом.

Відео опубліковано на спільній сторінці Усика та Василя Ломаченка LomUs в Instagram. У вірші йдеться про віру, сім’ю та вітчизну. Боксер радить своїм прихильникам сподіватися на небо, а не на себе красивих.

View this post on Instagram Стих. А.Усик #usyk#lomus#lomusofficial#lomus#boxing#усик#ломус#бокс#стих#киев A post shared by 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) on Feb 19, 2020 at 12:54am PST

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