Беленюк поділився відео з незвичного тренування

Джерело - Чемпіон.
Український нардеп-борець Жан Беленюк поділився з фанами роликом, на якому він проводить незвичне тренування
Відео спортсмен опублікував у Instagram.
"Вперше спробував найстрашніше. Боявся невдало впасти з самого верху", - написав українець під відео.
Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від Слуги народу. Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
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Впервые пробовал😁 самое стрёмное - боязнь неудачно упасть с самого верха 😌
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