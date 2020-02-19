Беленюк поділився відео з незвичного тренування

Джерело - Чемпіон.

Український нардеп-борець Жан Беленюк поділився з фанами роликом, на якому він проводить незвичне тренування

Відео спортсмен опублікував у Instagram. "Вперше спробував найстрашніше. Боявся невдало впасти з самого верху", - написав українець під відео. Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від Слуги народу. Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.

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