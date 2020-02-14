Спорт і алкоголь: чи можна поєднувати

Усі знають, що алкоголь – це шкідливо. І він аж ніяк не асоціюється зі спортом і здоровим способом життя. Для кожного професійного спортсмена алкоголь – це табу. Але як бути тим, хто займається для себе і не збирається ставати олімпійським чемпіоном? Адже практично кожне свято не обходиться без алкоголю та іноді так хочеться після важкого тренування розслабитися з келихом хорошого вина.

Mixsport розібрався, як алкоголь впливає на організм, що буде, якщо випити до або після тренування, а також, в яких випадках трохи алкоголю зовсім не завадить.

Що ви повинні знати про алкоголь

Перед тим, як замовити собі скляночку пива або коктейль, згадайте про те, який вплив алкоголь чинить на ваш організм. По-перше, він суттєво уповільнює обмін речовин і провокує підвищення апетиту. Мозок перестає контролювати процес насичення і через це ми починаємо переїдати. І, як показує практика, найчастіше разом з алкоголем ми їмо далеко не корисні продукти, а навпаки вживаємо шкідливу їжу, про яку ми раніше писали в блозі. У результаті, у нас з'являється більше жирових відкладень. Саме тому алкоголь протипоказаний людям, які активно скидають зайву вагу.

Також алкоголь порушує синтез білка і уповільнює процеси відновлення. Це значно гальмує процес нарощування м'язової маси. Крім того, спиртне практично зводить на "ні" ваші старання. Тобто, поєднувати спорт і алкоголь – це як зробити крок вперед і два кроки назад.

Але все ж, мало кому вдається повністю відмовитися від випивки. Особливо під час свят. Давайте дізнаємося, яких правил потрібно дотримуватися, якщо ви хочете займатися спортом і час від часу дозволяти собі трохи алкоголю.

Алкоголь до тренування

Після вживання спиртного протипоказані абсолютно будь-які фізичні навантаження. І на це є причини. Перш за все, знижується рівень концентрації та координації. Це заважає зосередитися на правильному виконанні вправи. У кращому випадку, ви просто неефективно вб'єте свій час у спортзалі, у гіршому – отримаєте забій або травму. Також після вживання алкоголю сповільнюється реакція, яка дуже важлива для ігрових видів спорту: футболу, волейболу, тенісу. Тому, якщо не хочете отримати м'ячем по голові, будь ласка, не пийте перед заняттям. Сподіваємося, пояснювати, що категорично не можна займатися спортом у стані сильного алкогольного сп'яніння, вам не потрібно.

Проте, аеробні навантаження (наприклад, біг, плавання, катання на ковзанах, танці, веслування) прискорюють процес виведення токсичних речовин з організму. Тому, після застілля буде дуже корисним вийти на пробіжку або поплавати в басейні. Тільки робити це потрібно не відразу ж, а приблизно через 3 години. Якщо ж застілля було пишним, і ви з'їли і випили багато, то краще почати займатися на наступний день. Це, до речі, допоможе позбутися від похмілля.

Алкоголь після тренування

Після відвідування спортзалу деякі полюбляють зайти в бар і розслабитися з келихом пива. До речі, навіть професійні спортсмени дозволяють собі випивати після фізичних навантажень. Наприклад, Фабіо Капелло, екс-тренер футбольних клубів "Мілан", "Реал Мадрид", "Рома" та "Ювентус", не дозволяв своїм підопічним пити після тренування сік або кока-колу, а ось пиво не було в списку заборонених напоїв. Але невже це нешкідливо?

По-перше, ваша печінка піддасться просто божевільному навантаженню. Вона відповідає за виведення всіх побічних продуктів метаболізму, які утворюються в організмі після важких фізичних навантажень. А тепер уявіть, в якому режимі їй потрібно працювати, щоб вивести ще й алкоголь. Може краще помилувати її? Тим більше, через переробку алкоголю, печінка перестане руйнувати лактат і перетворювати його на глюкозу. А це значно пригальмує процеси відновлення. Через це ви будете відчувати слабкість і біль в м'язах. Тому, якщо на наступний день у вас заплановане ще одне тренування, воно не принесе результату.

По-друге, ви ризикуєте отримати зневоднення. При фізичних навантаженнях організм втрачає велику кількість рідини. Алкоголь тільки посилить цей стан, адже володіє діуретичним ефектом. Зневоднення вкрай небезпечне. Воно призводить до порушення роботи серцево-судинної системи.

Але що ж робити, якщо на вечір у вас заплановано свято, наприклад день народження друга, а прибирати спорт зі свого графіку не хочеться? У такому випадку утримайтеся від високоінтенсивних навантажень. Краще займіться чимось легшим – йогою або плаванням. Після високих навантажень організм ослаблений і ви набагато швидше сп'янієте, навіть якщо вип'єте небагато. Найкраще, щоб між тренуванням і вживанням спиртного пройшло близько 6 годин. Тому плануйте заняття спортом на першу половину дня.

Невеликі виключення з правил: екстремальний спорт

Алкоголь має заспокійливі властивості. Тому, якщо ви вирішили стрибнути з парашутом і дуже нервуєте, можете випити невелику дозу спиртного. Але не переборщіть через хвилювання! Інакше, стрибок доведеться скасувати.

Однак, такий екстремальний спорт, як альпінізм, зовсім несумісний з алкоголем. Зміна висоти тисне на мозок, через що у ньому стає недостатньо кисню. Спиртне ще більше посилює цей стан і порушує сприйняття. А це небезпечно для життя.

Як бачите, поєднувати спорт і алкоголь – не найкраща ідея. Але час від часу ви можете розслабитися. Тільки при цьому обов'язково стежте за якістю і кількістю випитого. Келих хорошого сухого вина раз на тиждень не принесе шкоди, якщо дотримуватися правил, якими ми поділилися в цьому матеріалі. А ось надмірне захоплення алкоголем не призведе ні до чого хорошого.

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