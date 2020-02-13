Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ Лос-Анджелес на своєму льоду переграв Калгарі з рахунком 5:3.

В середині другого періоду цього протистояння відбулася яскрава бійка двох гігантів: захисника Кінгс Кертіса Макдермід (вага - 106 кілограмів) і нападника Флеймз Мілана Лучич (107 кілограмів).

Спочатку перевага в бійці було у Макдерміда, але потім Лучич потужним ударом з правої руки звалив суперника на лід.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua