В італійському місті Віареджо відбувся традиційний карнавал, на якому глядачам показали гігантську статую-робота нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

Фігуру висотою понад 20 метрів виконали з пап'є-маше. За поясненнями творців, подібна інсталяція символізує прагнення людини до досконалості. Примітно, що монумент прикрасили підписом Ідол

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