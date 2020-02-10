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В Італії зробили гігантську статую-робота Роналду

Вчора 21:49 Valeriy Ruchka 204 0
В Італії зробили гігантську статую-робота Роналду

В італійському місті Віареджо відбувся традиційний карнавал, на якому глядачам показали гігантську статую-робота нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

Фігуру висотою понад 20 метрів виконали з пап'є-маше. За поясненнями творців, подібна інсталяція символізує прагнення людини до досконалості. Примітно, що монумент прикрасили підписом Ідол

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