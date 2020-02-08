НБА. Головні обміни 3-х останніх тижнів

За останні 3 тижні в НБА відбулася велика кількість обмінів. Звісно, що пік припав на 6 лютого за день до моменту, коли закривалося "вікно обмінів. Спробуємо сконцентруватися на найважливіших з них в порядку від старих до свіжіших.

1) Тревор Аріза перейшов в Портленд, а в Сакраменто відправилися Кент Бейзмор та Ендрю Толлівер.

2) Уіллі Коллі-Штайн переїхав з Голден Стейт в Даллас.

3) Х’юстон , Денвер, Атланта та Міннесота провели величезний обмін в результаті якого Хуанчо Ернангомес та Малік Бізлі відправились в Тімбервулвс, Роберт Ковінгтон та Джордан Белл – в Рокетс, Джеральд Грін – в Денвер, Клінт Капелла – в Атланту.

4) Голден Стейт та Міннесота обмінялись Д'Анджело Расселлом та Ендрю Уіггінсом.

5) Сакраменто Кінгс домовилися з Атлантою про обмін на Дуейна Дедмона на Олексія Леня та Джабарі Паркера. Атланта також отримає 2 піки другого раунду.

6) Майамі та Мемфіс обмінялися доволі сильними гравцями. Відповідно за Діона Уейтерса, Джастіса Уінслоу та Джеймса Джонсона Хітс отримали Андре Ігудалу (нагадаємо він відмовився грати за Грізліс), Соломона Хілла та Джея Краудера.

7) Андре Драммонд перейшов в Клівленд в обмін на Брендона Найта та драфт-пік другого раунду.

8) Маркус Морріс та Айзея Томас тепер гратимуть у Кліпперс. Нью-Йорк від Кліпперс отримає Мо Харклесса, а Уізардс – Джерома Робінсона.

В НБА є набагато більше нюансів з обмінами, контрактами, драфтами, на відміну від, наприклад, футболу. Для прикладу в обміні Леня та Паркера Атланта отримала два піки другого раунду. Або Детройт нашого Михайлюка обміняв Драммонда в Клівленд тому що у Андре влітку закінчується контракт. Після чого він зможе обирати – стати вільним агентом, або змусити Кавальєрс платити йому 28 мільйонів за наступний сезон. До речі, сам Михайлюк має травму стегна, пропустив три гри і під питанням його виступ у матчі новачків на All Stars Weekend.

Про всі драфт-піки, які були задіяні в усіх цих обмінах, ми писати не будемо. Бо в них можна захлинутися. Та й влітку все переграється ще десятки разів.

Ще один обмін, який я бачу центральним, – Уіггінса на Рассела. Є два нюанси – Карл-Ентоні Таунс на правах головної зірки Міннесоти просив обміну в команду свого давнього друга. Д'Анджело в обмін на Уіггінса та навіть плюс 2 піки для мене не зовсім зрозуміла ціна. Певно, що менеджмент Уоріорс вирішив, що зарплатня Рассела заважка для клубу і на майбутнє розчищають платіжку для ще однієї зірки яка, однозначно, захоче прийти в команду, де гратимуть Каррі, Томпсон та Грін.

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