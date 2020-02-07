Селезньов: Колись ми з Мілевським творили історію

Джерело - Чемпіон.
У Туреччині відбулася довгоочікувана зустріч колишніх нападників збірної України Артема Мілевського та Євгена Селезньова.
Відповідну світліну опублікував у своєму Instagram Євген Селезньов.
"Колись ці дві людини робили історію. Брате, радий тебе бачити", - написав екс-гравець Шахтаря й Дніпра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@timi1010 когда то эти два человека делали историю!!брат рад тебя увидеть!!!never give up 🐊
Нагадаємо, Селезньов наразі грає в чемпіонаті Туреччини за Бурсаспор, а Мілевський на берегах Босфору проводить тренувальний збір з Динамо Брест.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua