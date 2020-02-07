Селезньов: Колись ми з Мілевським творили історію

Джерело - Чемпіон.

У Туреччині відбулася довгоочікувана зустріч колишніх нападників збірної України Артема Мілевського та Євгена Селезньова.

Відповідну світліну опублікував у своєму Instagram Євген Селезньов.

"Колись ці дві людини робили історію. Брате, радий тебе бачити", - написав екс-гравець Шахтаря й Дніпра.

Нагадаємо, Селезньов наразі грає в чемпіонаті Туреччини за Бурсаспор, а Мілевський на берегах Босфору проводить тренувальний збір з Динамо Брест.

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