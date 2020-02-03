 НБА. Успіх Михайлюка. Тиждень Кобі | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE
Сьогодні 00:00 2506
Джокович у фантастичному фіналі переграв Тіма і ввосьме в кар'єрі виграв Australian Open
Вчора 14:56 937
Андронов: Канзас, хоча й невеликий, але фаворит Super Bowl-2020
Вчора 14:13 389
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Вчора 12:02 1416
Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги
01.02.2020 20:18 1700 1
Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу
01.02.2020 19:19 9728
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
01.02.2020 18:46 708
Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину
01.02.2020 17:58 1154
Кенін виграла Australian Open
01.02.2020 12:55 1204
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
01.02.2020 12:17 3934
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:58 Блог НБА. Успіх Михайлюка. Тиждень Кобі 121
00:08 Бокс Далакян - Перес: де і коли дивитися чемпіонський бій WBA 151
00:02 Футбол Бордо та Марсель розписали нульову нічию в 22 турі Ліги 1 100
00:00 Пряма трансляція Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE 2506
2 Лютого 2020
23:55 Футбол Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги 132
23:39 Футбол Лечче з Шаховим розгромив Торіно, Інтер без проблем переміг Удінезе у 22 турі Серії А 134
23:29 Футбол Ов'єдо з Луніним перемогло Альбасете з Зозулею в 26 турі Сегунди 365
23:17 Футбол Арум: Бій Кроуфорд - Спенс хочеться побачити вже цього року 159
22:58 Футбол Роналду: Пишаюся, що забив 50 голів у футболці Ювентуса 230
22:34 Автоспорт Зайдль: У 2023 році Макларен буде боротися за перемоги 135
22:17 Футбол Ніцца здолала Ліон, Мец переміг Сент-Етьєн у 22 турі Ліги 1 113
21:59 Футбол Барселона - Леванте: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 424
21:54 Футбол Севілья розписала мирову з Алавесом, Хетафе переграв Атлетік. Результати 22 туру Ла-Ліги 121
21:35 Футбол Тоттенгем - Манчестер Сіті 2:0. Огляд матчу 283
21:25 Футбол Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди 245
21:13 Футбол Зінченко отримав найгіршу оцінку в матчі з Тоттенгемом 296
20:56 Блог Червона картка Зінченка у матчі проти Тоттенгема 1111
20:56 Футбол Кельн знищив Фрайбург, Вольфсбург здолав Падеборн у 20 турі Бундесліги 120
20:50 Блог Мілевський забив у контрольному матчі проти російського клубу 554
20:46 Бокс Усик: У Ф'юрі набагато більше навичок, ніж у Вайлдера 260
20:26 Футбол Тоттенгем без проблем переграв Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ 538
20:18 Футбол Ювентус - перший клуб, який виграв 1600 матчів в Серії А 327
19:55 Футбол Зінченка видалили в матчі з Тоттенгемом 1362
19:42 Футбол Артета: Арсеналу потрібно покращувати якість гри 164
19:35 Футбол Син Мальдіні дебютував за Мілан 496

НБА. Успіх Михайлюка. Тиждень Кобі

Сьогодні 00:58 Іван Чуперка 121 0
НБА. Успіх Михайлюка. Тиждень Кобі
Прощавай, Кобі

Щодня дізнаюся про фанів Кобі з мого оточення. Міша Козицький взяв 8-й номер з мого оточення. Син ще одного хлопця з моєї команди – Артема Неба – теж його фанат. Писав реферати. Зараз доріс до гравця рівня збірної Києва свого віку. Сам Артем полюбив НБА завдяки Кобі. І таких прикладів дуже багато.

 

А що Кобі? Це був трудяга. Все, чого він добився в кар’єрі, народжувалося в залі. Як сказав Станіслав Медведенко, Кобі приходив в зал першим і довго тренувався. В цьому був секрет його успіху!

 

В цьому секрет успіху як самого Станіслава (2 каблучки у складі Лейкерс), так і Святослава Михайлюка. Якби в 10-річному віці самі досвідчені фахівці переглядали Свята і всіх його ровесників, то його ймовірність, потрапляння у на All-Star Weekend була б одна мільйонна. А Михайлюк багато працював, як колись Кобі. І це потрапляння в збірну – результат в першу чергу роботи, а не подарунків природи.

 

В моїй ієрархії найсильніші баскетболісти 1. Джордан. 2. Меджик. 3. Кобі.

 

Буквально місяць тому потрапило на очі дуже круте відео про 11 зустрічей на майданчику Кобі та Джордана. Впевнений, воно нікого не залишить байдужим. https://www.youtube.com/watch?v=4q1QB1c6H20&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PiCuxoALcdp3piXjaddIXSpTlDJwWlSDGgg5eAyEHzpBL6FXJLgHPjTw

 

 

Я дуже люблю гру Джейсона Тейтума і Біла Сіммонса. Не так давно дізнався що Кобі влітку працював з цими двома хлопцями, та вчив їх баскетболу. Навіщо? Бо сильно любив цю гру.

 

Взагалі "символічно" (із знаком мінус), що з Лейкерс тимчасово, або назавжди протягом року пішли Меджик, Кобі та Уолтон.

 

Такі, як ЛеБрон (його вважають продовжувачем справи Кобі), народжуються раз на 10 років. Такі як Кобі - раз на 20. Вічна пам'ять.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()