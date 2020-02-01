Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс виступив з промовою перед грою з Портлендом, яка стала першим матчем команди в НБА після смерті легендарного Кобі Браянта.

Важливо: Леброн показав татуювання присвячене Браянту

Свою промову Джеймс почав з того, що перерахував імена і прізвища всіх загиблих в авіакатастрофі.

"Перше, про що ми завжди думаємо - це сім'я. Я дивлюся на трибуни Стейплз-Центру і бачу, що всі сумують, у всіх розбите серце. Пережити такі моменти найпростіше, спершись на плечі близьких.

Про Лейкерс завжди говорили: "Це сім'я". Весь останній тиждень, з минулої неділі, я переконуюся в цьому кожну хвилину. Не тільки гравці, тренерський штаб і організація, ми всі - сім'я. Я знаю, що Кобі і Джіанна, Ванесса і вся сім'я Браянт вдячні вам від щирого серця.

Сьогодні ввечері ми вшановуємо те, як Кобі 20 років проливав кров, піт і сльози на цій арені. Те, як він намагався бути настільки великим, наскільки це можливо. Ми віддаємо данину пам'яті хлопцю, який прийшов в Лейкерс у 18, пішов в 38, а потім за 3 роки став, напевно, найкращим батьком на світі.

Кобі - мій брат. Я дивився на нього по телевізору, коли навчався в школі, дивився на нього зблизька, коли сам потрапив у НБА в 18. У нас було багато битв по ходу моєї кар'єри, але одне у нас точно було загальним: бажання перемагати і бути великим.

Той факт, що я зараз тут, означає для мене багато. Я і мої партнери по команді хочемо продовжити спадщину Кобі Браянта не тільки на цей рік, але до тих пір, поки ми можемо грати в баскетбол, гру, яку ми всі любимо. Кобі хотів би саме цього. Кобі сказав після останнього матчу в лізі: "Мамба пішов". Я би продовжив цю цитату: "Мамба пішов, але його не забудуть". Ти будеш жити, брате".