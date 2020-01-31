Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью на прес-конференції перед матчем 25-го туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті вирішив "зіграти на випередження" і відповів на питання журналістів до того, як їх поставили.
Португалець задав собі питання і сам же і відповідав на них.
"Перше питання. Ви очікуєте прибуття будь-якого гравця до закриття трансферного вікна?
Перша відповідь. Ні. Давайте далі, друге питання.
Друге питання. Ви задоволені роботою клубу на трансферному ринку?
Так, задоволений.
Третє питання. А форварда в команду ви б не хотіли? ", - після чого Моурінью розсміявся.
Jose Mourinho just interviewed himself 🤣 pic.twitter.com/5P5k9LYjnq— B/R Football (@brfootball) January 31, 2020
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