Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью на прес-конференції перед матчем 25-го туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті вирішив "зіграти на випередження" і відповів на питання журналістів до того, як їх поставили.

Португалець задав собі питання і сам же і відповідав на них.

"Перше питання. Ви очікуєте прибуття будь-якого гравця до закриття трансферного вікна?

Перша відповідь. Ні. Давайте далі, друге питання.

Друге питання. Ви задоволені роботою клубу на трансферному ринку?

Так, задоволений.

Третє питання. А форварда в команду ви б не хотіли? ", - після чого Моурінью розсміявся.

Jose Mourinho just interviewed himself 🤣 pic.twitter.com/5P5k9LYjnq — B/R Football (@brfootball) January 31, 2020

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