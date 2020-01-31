 Моурінью сам у себе узяв інтерв'ю. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині
Сьогодні 22:59 11
Трансфер Матвієнка в Арсенал зірвався через Палкіна – Смалійчук
Сьогодні 20:30 1006
Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА
Сьогодні 19:56 652
Кенін - Мугуруса: онлайн-трансляція жіночого фіналу Australian Open. LIVE
Сьогодні 19:08 248
Лобода: Працювати на телеканалах Футбол1/2/3? Наразі - ні
Сьогодні 15:24 744
У Шахтарі Тайсон вже не капітан команди
Сьогодні 15:19 1892
Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні
Сьогодні 14:59 1433
Стартував продаж квитків на контрольний матч Франція - Україна
Сьогодні 14:54 514
Визначилися фіналісти Australian Open
Сьогодні 14:38 625
Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні
Сьогодні 13:51 970
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:59 Легка атлетика Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині 11
22:53 Пряма трансляція Ліверпуль - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 42
22:47 Футбол Родрігес: Я повернуся в Динамо сильнішим 209
22:42 Пряма трансляція Вест Гем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 68
22:35 Хокей. УХЛ Кременчук підсилився російським захисником 337
22:29 Пряма трансляція Лестер - Челсі: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 65
22:16 Футбол Остап Маркевич анонсував трансфер Сікорського 419
21:55 Футбол Самбрано пройшов медогляд у Бока Хуніорс 198
21:44 Футбол Барселона оголосила про перехід 21-річного бразильця 341
21:35 Пряма трансляція Тім - Джокович: онлайн-трансляція чоловічого фіналу Australian Open. LIVE 101
21:29 Футбол Макаренко покинув Андерлехт 625
21:23 Блог Моурінью сам у себе узяв інтерв'ю 204
21:17 Футбол Джан перейшов у Боруссію 118
20:57 Хокей. УХЛ Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті 192
20:56 Теніс Кенін - Мугуруса: прогноз букмекерів 226
20:45 Футбол Конкурент Зінченка покинув Манчестер Сіті 819
20:30 Футбол Трансфер Матвієнка в Арсенал зірвався через Палкіна – Смалійчук 1006
20:19 Футбол Манчестер Юнайтед підписав голкіпера юніорської збірної Англії 368 1
19:56 Баскетбол Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА 652
19:43 Футбол Український нападник перейшов в іранський клуб 501
19:24 Футбол Ференцварош достроково повернув Ігнатенка у Шахтар 767
19:09 Футбол Родрігес перейшов у Анкарагюджю 436
19:08 Пряма трансляція Кенін - Мугуруса: онлайн-трансляція жіночого фіналу Australian Open. LIVE 248
18:56 Теніс Сестри Кіченок хочуть представляти Україну на Олімпіаді 317
18:47 Футбол Кавані залишиться у ПСЖ - Тухель 201

Моурінью сам у себе узяв інтерв'ю

Сьогодні 21:23 Valeriy Ruchka 204 0
Моурінью сам у себе узяв інтерв'ю

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью на прес-конференції перед матчем 25-го туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті вирішив "зіграти на випередження" і відповів на питання журналістів до того, як їх поставили.

Португалець задав собі питання і сам же і відповідав на них.

"Перше питання. Ви очікуєте прибуття будь-якого гравця до закриття трансферного вікна?

Перша відповідь. Ні. Давайте далі, друге питання.

Друге питання. Ви задоволені роботою клубу на трансферному ринку?

Так, задоволений.

Третє питання. А форварда в команду ви б не хотіли? ", - після чого Моурінью розсміявся.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()