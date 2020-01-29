Українські клуби вшанували пам'ять Кобі Браянта

Джерело - Чемпіон.

У матчі Кубка України Дніпро впевнено переміг Запоріжжя (94:80) та долучився до Одеси, Хіміка й Київ-Баскета в Фіналі чотирьох.

Перед початком поєдинку гравці вшанували пам'ять легендарного баскетболіста Кобі Браянта. Команди відмовилися від атаки в перші 24 секунди володіння.

Також дніпряни розмістили банер з написом: "Герої приходять і йдуть, а легенди залишаються назавжди"

Фото: Денис Давидов

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