Джерело - Чемпіон.

У YouTube програмі Трендець колишній нападник супер-команди Валерія Лобановського, а нині головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров пригадав, хто із зіркового Динамо був найбільш інтелектуальним, кого називали найтехнічнішим у клубі та хто обожнював швидкість не лише на футбольному полі, але й при їзді на автомобілі.

Цей випуск сповнений приємною ностальгією за командою, яка наводила страх на європейських грандів і не залишала жодних шансів для суперників у внутрішніх змаганнях.

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