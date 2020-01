Боєць ММА нокаутував суперника за 18 секунд

На турнірі зі змішаних єдиноборств у США Емон Бейкер нокаутував Річарда Трея на 18-й секунді поєдинку.

Відео з’явилося на сторінці NeutralCornerMMA у twitter.

Американський боєць змішаних єдиноборств Емон Бейкер переміг співвітчизника Річарда Трея на турнірі SSP Fight Night 46 у США.

Бейкер зробив захоплення, взяв суперника за пояс та перекинув його головою вниз на настил. Рефері одразу сигналізував про зупинку поєдинку.

Трей після нокауту знепритомнів і його доправили в лікарню, після обстеження медики запевнили, що життя бійця у безпеці.

Check out this crazy Suplex KO from Emon Baker! @SparStarMMA @savage135 pic.twitter.com/a0cPaPW4YE