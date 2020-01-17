День народження Олександра Усика. Українському боксеру - 33!

Сьогодні у колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика день народження, йому виповнилося 33 роки.

Він ставав олімпійським чемпіоном 2012 вигравав чемпіонат світу 2011 і був чемпіоном Європи 2008, також він є багаторазовим чемпіоном України серед аматорів.

Українець провів 17 професійних боїв, у яких здобув 17 перемог, а 13 із них завершив нокаутом.

Усик був володарем титулів WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а також Кубка Мохаммеда Алі.

Для Усика минулий рік був знаковим. Українець вирішив змінити вагову категорію. І уже виграв перший бій проти Чазза Візерспуна.

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