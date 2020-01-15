Фанати польської Ягеллонії мільйонами факелів відзначили 100-річчя клубу

Джерело - Чемпіон.

У травні цього року польська Ягеллонія святкує своє сторіччя, але фанати вже відзначили цю подію яскравим піротехнічним шоу.

Вболівальники традиційно святкують день народження клубу 14 січня в Новий рік за юліанським календарем - в цей день влада не штрафує за використання піротехніки.

Цього року в 100-річний ювілей фанати підготували особливий "подарунок".

У Білостоці зібралися тисячі вболівальників c фаєрами і рівно о 19:20 (відсилання до року заснування) вони запалили цілу хвилю біля міської ратуші і сусідніх вуличках. Потім в центрі площі Костюшко фанати з фаєрами вишикувалися в цифри 1920.

Повідомляється, що піро-шоу в центрі Білостока було лише початком декількох заходів, запланованих на ювілей клубу.

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