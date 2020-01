Фанат Лос-Анджелас Лейкерс виграв $100 тис. у перерві матчу НБА, закинувши м'яч у кошик з центру майданчика.

Про це повідомляє офіційний twitter баскетбольного клубу.

Під час перерви матчу НБА між Лос-Анджелас Лейкерс і Детройтом (106:99) відбувся конкурс, з призовим фондом у $100 тис.

Зірвати джек-пот вдалось вболівальнику Лейкерс Евану, фан закинув м'яч у кошик з центру майданчика.

From half-court for $100k?! Evan from La Habra is a @MandalayBay Big Shot Jackpot legend! pic.twitter.com/50lrM74nDu