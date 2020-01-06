 Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів | Блоги | Champion.com.ua
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Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів

Сьогодні 10:59 Valeriy Ruchka 531 0
Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів

Мексиканський боксер Сауль Альварес, який в листопаді переміг чемпіона WBO у напівважкій вазі Сергія Ковальова і став чемпіоном світу в чотирьох різних вагових категоріях, заслужено насолоджується відпочинком.

Мексиканець опублікував в соціальних мережах короткий відеоролик, в якому він вирішив похизуватися перед фанатами своєю шикарною яхтою за 60 мільйонів доларів.

 
 
 
 
 
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Disfrutando 👊🏻🎆

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