Сауль Альварес похизувався яхтою за 60 мільйонів доларів

Мексиканський боксер Сауль Альварес, який в листопаді переміг чемпіона WBO у напівважкій вазі Сергія Ковальова і став чемпіоном світу в чотирьох різних вагових категоріях, заслужено насолоджується відпочинком.
Мексиканець опублікував в соціальних мережах короткий відеоролик, в якому він вирішив похизуватися перед фанатами своєю шикарною яхтою за 60 мільйонів доларів.
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