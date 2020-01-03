 Товариський матч в Мексиці завершився 16 вбивствами. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Товариський матч в Мексиці завершився 16 вбивствами

Вчора 23:04 Valeriy Ruchka 191 0
Товариський матч в Мексиці завершився 16 вбивствами

Джерело - Чемпіон.

У мексиканській в’язниці товариський матч між в’язнями завершився побоїщем та перестрілкою.

Інцидент трапився у в’язниці мексиканського міста Сіенегілья (штат Сакатекас).

Дві команди ув’язнених повинні були провести футбольний матч у тюремному дворі, на який прийшли їхні сім’ї та друзі.

Однак в’язні вийшли на поле з вогнепальною зброєю і влаштували замість футболу криваве побоїще.

Серед убитих – лише самі ув’язнені, але поранення отримали кілька дітей, які відвідали матч.

Місиво у в’язниці продовжувалися понад 2,5 години, допоки поліції не вдалося відновити порядок.

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