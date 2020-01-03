Джерело - Чемпіон.
У мексиканській в’язниці товариський матч між в’язнями завершився побоїщем та перестрілкою.
Інцидент трапився у в’язниці мексиканського міста Сіенегілья (штат Сакатекас).
Дві команди ув’язнених повинні були провести футбольний матч у тюремному дворі, на який прийшли їхні сім’ї та друзі.
Однак в’язні вийшли на поле з вогнепальною зброєю і влаштували замість футболу криваве побоїще.
Серед убитих – лише самі ув’язнені, але поранення отримали кілька дітей, які відвідали матч.
Місиво у в’язниці продовжувалися понад 2,5 години, допоки поліції не вдалося відновити порядок.
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