Мак-Грегор - Серроне: промо-ролик бою

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор зустрітися з Дональдом Серроне в рамках напівсередньої ваги.
Бій пройде в Лас-Вегасі в ніч з 18 на 19 січня і стане головним поєдинком вечора.
UFC на своїй сторінці в Twitter опублікувала промо-ролик поєдинку.
No better way to open a decade!— UFC (@ufc) January 1, 2020
🇮🇪 @TheNotoriousMMA vs 🤠 @CowboyCerrone
1️⃣7️⃣ DAYS AWAY! #UFC246 pic.twitter.com/vxdXo0w08C
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