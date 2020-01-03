Мак-Грегор - Серроне: промо-ролик бою

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор зустрітися з Дональдом Серроне в рамках напівсередньої ваги.

Бій пройде в Лас-Вегасі в ніч з 18 на 19 січня і стане головним поєдинком вечора.

UFC на своїй сторінці в Twitter опублікувала промо-ролик поєдинку.

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