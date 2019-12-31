Про гімн, футбол та віру в збірну - DZIDZIO

Джерело - Чемпіон.

Виконання гімну DZIDZIO перед футбольним матчем Україна - Литва здійснило фурор. В один момент DZIDZIO визнали не лише фановим артистом, але і співаком з сильним голосом. Михайло Хома (Дзідзьо) запропонували виконувати гімн перед усіма матчами збірної України на Євро-2020 і тепер разом із молодіжним оркестром він записує гімн.

YouTube-канал Трендець останній випуск у 2019 році вирішив зробити музикальним.

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