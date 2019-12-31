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НБА. Перспективи сезону. Майамі

Сьогодні 00:34 Іван Чуперка 67 0
НБА. Перспективи сезону. Майамі

П’ять поспіль перемог Майамі підняли Хітс на другу сходинку на Сході. Одна з них – над Філадельфією – особлива. Джиммі Батлер грав проти своєї колишньої команди. Ще в плей-офф минулого сезону було зрозуміло, що саме він має грати в матчі усіх зірок, а не інші люди. Як би тепло до Філадельфії і її лідерів я не відносився.

Дехто з моїх колег приревнував його до 140-ка мільйонів на 4 роки. Хочу парирувати: "А Кріс Міддлтон вартує 178 мільйонів на 5 років?". В усіх командах, де грав Джиммі, він вигризав роль лідера своїми діями на майданчику. Чикаго, Міннесота, Філадельфія з його уходом ставали слабшими. Як він з цими нонеймами підняв Хіт на 2 місце – одному Богові відомо. Але Бостону, Філі, Торонто та Індіані має бути соромно, що вони пропустили Майамі поперед себе.

Впевнений, більшість читачів не знає як розвивалася кар’єра ще чотирьох гравців, які виходять в старті. А саме наступні: Кендрік Нанн, Данкан Робінсон, Бем Одебайо, Майрс Леонард. Єдиний, кого з Майамі знає переважна більшість – Горан Драгіч. Він виходить з лави запасних, але доволі часто грає більше ніж половина гравців старту. Ну і зарплатня (19 мільйонів) в десятки разів більше ніж у Нанна та Робінсона. В обох - 1,4 в цьому сезоні та 1,65 в наступному. 

Тактика роботи Майамі на роки вперед вражає.   Для новачків в цьому сезоні це ідеальна (разом із ГСВ) команда для розвитку. Окреме слово про Нанна та Робінсона. З певною долею впевненості можна говорити, що ці два хлопці залишаться в команді надовго. Більше – ніж до кінця сезону 20/21. Саме на цей термін підписані їхні контракти. До речі, ця пара встановила новий рекорд НБА для незадрафтованих гравців по сумі очок, набраних за матч – 70=36+34. За все це, за інші рекорди в парах для новачків (Хірро та Нанн в  стартових 5 матчах набрали 194 очки) системі Майамі треба подякувати. 

Майрс Леонард. Сидів під Нуркічем в Портленді. І в плей-офф основну ставку під кільцем тренери робили на Енеса Кантера, а не на нього. Останній рік контракту 11,2 мільйони. Думаю, що з ввічливості йому запропонують 7-8 мільйонів на 2 роки. А ще ймовірніше – обміняють, бо при всій повазі до Леонарда – він в свої 27 ніяк не гравець старту другої команди Сходу. 

Бем Адебайо. Вирвався з-під Хассана Уайтсайда, який поїхав в Портленд замість Леонарда. З головою виправдовує свої 3,5 та 5 мільйонів у цьому та наступному сезонах. 

І всі ці успіхи на фоні двох важких абсолютно непотрібних команді контрактів Джеймса Джонсона 31,4 мільйони за 2 роки та Діона Уейтерса 24,5 мільйони за 2 роки. При чому останнього команда тричі дискваліфікувала. Крім переоціненого контракту Келлі Олійника (26 мільйонів за 2 роки) це єдині провали Пета Райлі на посаді Президента Хіт. 

Джастіс Уїнслоу вже оговтався від струсу мозоку і дає "свої" 13 очок за ті 13 мільйонів, які він отримуватиме і в цьому і наступному сезоні. 

Решта гравців отримає за цей сезон 1,65 мільйона та менше. Зосередимо увагу на двох: другий пік драфту Кей Зі Окпала. На відміну від свого ровесника Хірро розвивається повіьно. Але коли в один сезон вистрілює 3 молодих гравця з 4 це грандіозний успіх. Деррік Джонс молодший. В свої 22 роки він вже набирає за гру більше очок ніж Майєрс Леонард і в регулярці точно буде дуже допомагати. 

Я завжди симпатизую молодим командам. Але не цій. Не подобається малюнок гри. За Майамі більше 20-ти років вболіває мій найкращий друг. Повторюся. Мені не подобається дивитися баскетбол в їхньому виконанні. Але не можу не захоплюватись їх менеджментом і тим, як вони працюють з молоддю. Доволі довго ми вболівали за когось лише через шпальти газет, іноді не дивлячись повністю жодної гри по 2-3 сезони. І вболівали! Тепер, коли є картинка, ситуація змінилася. Побажаємо Пету Райлі та Еріку Спайелстрі вдачі. 

До чого я так детально розписував платіжку флоридців? Замість Драгіча, Олійника, Леонарда, Джонсона та Уейтерса (разом 80 мільйонів) Райлі має всі шанси боротися за чемпіонство, якщо отримають зірку рівня  All-star weekend, або 25-30 мільйонників типу Марка Газоля чи Брендона Інгрема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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