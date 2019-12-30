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Втрати 2019: хто зі спортсменів помер цього року

Сьогодні 19:45 Valeriy Ruchka 128 0
Втрати 2019: хто зі спортсменів помер цього року

Джерело - 24tv.ua.

У 2019 році не обійшлося без жахливих втрат. Хтось помер, проживши довге життя і лишивши помітний слід в історії спорту. А хтось трагічно загинув, щойно почавши здобувати світову славу. Є і ті, хто померли прямо під час змагань, на очах у глядачів.

Цьогоріч світ сколихнули декілька трагічних смертей спортсменів. Так, перша з них сталася ще у січні

Футболіст Еміліано Сала

21 січня зник літак, на борту якого перебував екс-форвард французького Нанта Еміліано Сала. Він летів з Нанта у Кардіфф, де підписав вигідний контракт з місцевою командою Кардіф Сіті. Однак, зіграти за свою нову команду він так і не зміг.

Один з найкращих воротарів Гордон Бенкс

 У ніч на 12 лютого 2019 року в Англії на 82-у році життя помер Гордон Бенкс. Футболіст був одним з найкращих воротарів XX століття. ФІФА шість разів визнавала його голкіпером року.

Гонщик Нікі Лауда

20 травня у Швейцарії померла легенда Формули-1 австрієць Нікі Лауда. Йому був 71 рік. Ймовірною причиною смерті австрійського гонщика назвали пересадку легенів, яку він переніс у липні 2018 року після ускладнень від грипу.

Боксер Максим Дадашев

Одна з найбільш трагічних та обговорюваних спортивних смертей року – смерть Максима Дадашева після пропущеного удару в голову.

20 липня у США відбувся бій за звання обов'язкового претендента на пояс IBF в суперлегкій вазі між пуерториканцем Сабріелем Матіасом і росіянином Максимом Дадашевим.

В 11 раунді Дадашев пропустив потужний удар зліва у голову, йому стало зле. Матіас намагався нокаутувати Дадашева, однак команда росіянина спинила бій.

Покинути ринг самостійно Дадашеву вже не вдалося: його винесли на ношах. У лікарні в нього виявили набряк мозку і провели трипанацію черепа. Наступні три дні він перебував у вкрай тяжкому стані.

Зрештою, серце не витримало. Максим Дадашев помер 23 липня в лікарні. Йому було усього 28.

Через декілька днів сталася ще одна подібна смерть на професійному ринзі: 25 липня від отриманих у бою травм помер аргентинський боксер Уго Сантільяна. Йому було усього 23.

Смертельним для нього став 10-раундовий поєдинок проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу, який закінчився нічиєю. Сантільяна закінчив бій із закривавленим обличчям і ледь стояв на ногах.

Через деякий час боксер почав втрачати свідомість. У лікарні в нього виявили набряк мозку та прооперували. За декілька днів у нього, як і в Дадашева, спинилося серце.

Чемпіон зі штовхання ядра Роман Вірастюк

27 липня несподівано обірвалося життя відомого українського спортсмена Романа Вірастюка. Менш обізнані у спорті пов'язували його лише з іменитим рідним братом – Василем Вірастюком. Однак за його плечима – сотні чемпіонатів з легкої атлетики.

Гонщиця Джессі Комбс

27 серпня у свої 39 років трагічно загинула Джесі Комбс, яку офіційно називали найшвидшою жінкою на чотирьох колесах.

Трагедія сталася на сухому озері в пустелі Алворда в штаті Орегон. Комбс намагалася побити свій власний рекорд швидкості на реактивному автомобілі і розігнатися до 996 кілометрів на годину. Однак не впоралася з такою шаленою швидкістю і розбилася.

Гонщик Антуан Юбер

Ще одна смерть на швидкості. 31 серпня в Бельгії помер зовсім молодий професійний автогонщик Антуан Юбер. Чемпіон серії GP3 2018 року розбився прямо на трасі під час етапу серії Формули-2.

Легенда водно-моторного спорту Фабіо Буцці

17-го вересня помер Фабіо Буцці – 10-разовий чемпіон світу з перегонів на швидкісних катерах. Буцці помер у результаті аварії моторного човна неподалік від Монако.

Йому було 76 років, і він намагався встановити новий рекорд швидкості. Біля фінішу його човен зі швидкістю 148 кілометрів на годину врізався у штучний риф. Разом з італійцем загинув нідерландський механік.

За свою кар'єру Буцці виграв 10 чемпіонатів світу. У 1978 році він встановив світовий рекорд для човнів з дизельним двигуном, розвинувши швидкість 191,58 км/год. У квітні 2019, коли йому було 75, він встановив новий рекорд – 277,5 км/год.


Зірка Зеніта Фернандо Ріксен

18 вересня у віці 43 років від рідкісної хвороби помер колишній футболіст російського Зеніта, шотландського Рейнджерс і збірної Нідерландів. З 2013 року він страждав на бічний аміотрофічний склероз та останній рік Фернандо Ріксен пересувався у візку.

Цей вид склерозу є надзвичайно рідкісним. З усього світу число людей, які страждають від нього, оцінюються в діапазоні від 0,86 до 2,5 на 100 тисяч осіб на рік. Зазвичай після виявлення хвороби людина живе від трьох до п'яти років. Ріксен зміг прожити шість.


Трагічні смерті молодих і обнадійливих

11 березня спортивний світ сколихнуло самогубство Келлі Кетлін. 23-річна триразова чемпіонка з велотреку та призерка Олімпіади в Бразилії була однією з найкращих у цьому спорті в Америці.

У Севастополі на початку серпня загинули чемпіонка світу з кікбоксингу Фатіма Джакубова і віцечемпіонка світу Еліна Гісмеєва. Дівчата пішли купатися у шторм в морі та затонули.

14 листопада на Київщині на переїзді потяг на смерть збив молоду дівчину. Нею виявилася членкиня жіночої молодіжної збірної України Аміна Булах. 18-річна спортсменка з Кропивницького була чемпіонкою України. У вересні цього року Аміна виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.

З'ясувалося, що виною її трагічної смерті були навушники – дівчина перетинала колію, слухаючи музику, тому навіть не зреагувала на потяг.

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