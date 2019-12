У матчі 25-го туру Чемпіоншипа Мідлсборо в гостях обіграв Вест Бромвіч з рахунком 2:0. На 90+4-й хвилині феєричний гол забив Ешлі Флетчер. Вихованець Манчестер Юнайтед здалеку одним дотиком запустив м'яч за комірець голкіперу. Вийшов шедевр під кінець 2019 року.

THAT IS OUTRAGEOUS! 😱@AshFletcher___ with a goal of the season contender for @Boro 🔥#EFLonQuest | #Boro | #UTB pic.twitter.com/RMB6W4LKzf