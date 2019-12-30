Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру Чемпіоншипа Мідлсборо в гостях обіграв Вест Бромвіч з рахунком 2:0. На 90+4-й хвилині феєричний гол забив Ешлі Флетчер. Вихованець Манчестер Юнайтед здалеку одним дотиком запустив м'яч за комірець голкіперу. Вийшов шедевр під кінець 2019 року.

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