 ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік | Блоги | Champion.com.ua
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ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік

Сьогодні 14:46 Valeriy Ruchka 311 0
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік

Джерело - Чемпіон.

2019-й рік був багатим на спортивні події. У році, що минає українці продемонстрували фантастичні успіхи у футболі, але не на клубному рівні. Наша країна отримала першого в історії чемпіона світу в чоловічому біатлоні, радували наші боксери та тенісистки. На жаль, безліч рекордів часом чергувались із подіями зі знаком "мінус". Але... так, мабуть, і має бути. Пропонуємо згадати найгучніші події року у світлинах.

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