Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник збірної України з футболу Євген Селезньов вирішив спробувати себе у боксі та провів ефектне тренування.
Відео з боксерського тренування футболіст опублікував у instagram.
"Ніколи не здавайся", - написав під відео 34-річний нападник.
У нинішньому сезоні Селезньов провів за турецький Бурсаспор 15 матчів, забив 6 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.
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