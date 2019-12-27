Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної України з футболу Євген Селезньов вирішив спробувати себе у боксі та провів ефектне тренування.

Відео з боксерського тренування футболіст опублікував у instagram.

"Ніколи не здавайся", - написав під відео 34-річний нападник.

У нинішньому сезоні Селезньов провів за турецький Бурсаспор 15 матчів, забив 6 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

View this post on Instagram 🐊🐊🐊🐊🐊100%never give up! A post shared by Ievgen Seleznev (@e_seleznev) on Dec 27, 2019 at 2:49am PST

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