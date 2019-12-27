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Про досягнення, критику, помилки та політику - Гладкий

Сьогодні 18:00 Valeriy Ruchka 269 0
Про досягнення, критику, помилки та політику - Гладкий

Джерело - Чемпіон.

Цього разу гість на Старгород Спорт - Олександр Гладкий. Футболіст турецького клубу Адана Демірспор.

Він встиг пограти за всі головні команди українського футболу: Шахтар, Динамо, Дніпро, Металіст, Карпати, Чорноморець. Ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, вигравав Кубок УЄФА. Кар'єра ще триває, але забито понад 100 голів. Тим не менше, саме Гладкий чи не головна мішень критиків українського футболу в інтернеті. Про усі досягнення, критику, помилки, політику та багато іншого Гладкий розповідав ведучому Старгород Спорт Павлу Посохову.

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