Джерело - Чемпіон.

Суперзірка UFC Конор Мак-Грегор (21-4) подарував своїй родині кросовер Lamborghini Urus.

Про це боєць повідомив в Instagram.

Ірландець не уточнив, для кого це буде автомобіль, але можна припустити, що для дівчини Ді Девлін. Через те, що Конор зараз не водить автомобілі, в ролі водія для сім'ї виступає його дружина, на якій також лежить турбота за двома їхніми дітьми.

Очевидно, що через велику родину вибір і ліг на Lamborghini Urus, оскільки сам Конор більше любить спорткари і класичний Rolls Royce.

Відзначимо, що в Україні схожу Lamborghini Urus 2019 року в повній комплектації можна купити за близько $ 400 тисяч.

View this post on Instagram Christmas Eve at the McGregors ❤️ #GoodNightEveryone #DreamBIG A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Dec 24, 2019 at 6:02pm PST

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