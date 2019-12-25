 Український тиждень в НБА | Блоги | Champion.com.ua
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Український тиждень в НБА

Сьогодні 16:11 Іван Чуперка 125 0
Цей тиждень був особливим для українських вболівальників НБА
Український тиждень в НБА

Цей тиждень був особливим для українських вболівальників НБА. Святослав Михайлюк у грі проти Філадельфії забив 4 з 5-ти триочкових кидки і вийшов у старті! Уявляєте, що зовсім нещодавно він не проходив в заявку Детройту, а зараз – у старті! Фантастичний показник, про який деякі мріють 5-6 років. Але для Свята мрія підкріплялася роботою на тренуванні, і він знов отримав 32 хвилини на майданчику! Правда звітна гра продемонструвала, що йому не вистачає зросту в протистояннях проти Тобайса Херріса чи Бена Сіммонса. Але Двейн Кейсі вже багато зробив. Свят своїм шансом за відсутності Люка Кеннарда скористувався. Тепер йому залишилось рухатися в напрямку першого номеру. Сподіваюся, звітне відео і вас переконає в цій думці, яка вперше пролунала з вуст тренера Детройту ще влітку.

https://www.youtube.com/watch?v=6WoF111dCLY#action=share

Ще в одній грі Філадельфії, цього разу проти Вашингтону, стався скандал з образою баскетболіста. Як підсумок -  Айзейя Томас дискваліфікований на 2 гри, а вболівальник Філи – на рік.

Повернемось до українців в НБА. Олексій Лень зіграв найкращу (на мою думку) гру, яку я бачив наживо. Можливо, це сталося тому, що я вперше за багато років слухав коментар українською (дякую Сетанта)? Але статистика Олексія говорить сама за себе (23+14).

Сама гра для любителів видовищного баскетболу була жахливою. Багато гравців просто не хочуть грати. В Атланті в чергового разу Трей Янг накидав повний кошик, але у Брукліна була гідна відповідь в обличчі Спенсера Дінвіді. Він став першим гравцем Нетс, хто забиває 30 очок та більше у трьох іграх поспіль вперше з 2008. А ще рік тому Дінвіді заробляв 1,7 мільйони! Зараз -  всього 10. Саме він "вирішував" в останні хвилини гри, а у Хоукс кидки не пішли. Особливо – у Янга. Але ніхто з партнерів не дуже хотів йому допомагати. Тепер я розумію чого він просить про трейд. До речі, згідно новин, Атланта хоче підписати собі Стівена Адамса з Оклахоми на 100 мільйонів. Ще півроку тому я бачив перспективи у Атланти. Зараз – ні. Був би радий, якби слідом за Шрьодером в ОКС перебралися і Лень і Янг.

Шрьодер з партнерами нещодавно з партнерами вдома зіграли видовищну гру проти Кліперс. Після обміну, де центральними фігурами були Кріс Пол та Пол Джордж, цей матч був з особливим підтекстом. Але, якщо Джордж за відсутності Кавая був першою скрипкою, то у ОКС – нею став ще один учасник вищезгаданого трейду - Шей Гілджес-Олександер (32 очки).

https://www.youtube.com/watch?v=DRFTLLVX_bQ&t=648s

Денвер розгромив в гостях Лейкерс (128:104), які вже готуються  до Різдвяного матчу з Кліперс! Раджу всім подивитися!

Ще в одній грі Денвера на виїзді вони видали супербойовичок на пару із Санс. Раджу подивитися відео: https://www.youtube.com/watch?v=F2wfIOUuong

Перед цією грою Фінікс приймав Рокетс. Харден набрав 47 очок, закинувши 9 триочкових, і глядачі… йому аплодували. Двейн Уейд цьому не здивувався, і в коментарях до події сказав, що Джеймс заслуговує, щоб йому плескали і вболівальники команди господарів.

Даллас після травми Дончіча для декого сенсаційно, для декого – закономірно – перемогли в Мілуокі та Філадельфії, і мали перемагати в Торонто. Але примудрились програти, ставши командою, яка вперше за 10 років  примудрилися програти, перемагаючи +30. Новими фарбами засяяли Тім Хардуей, Каррі-молодший і, особливо, Крістапс Порзінгіс.

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