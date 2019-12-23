Боєць ММА зламав руку під час бою. ВІДЕО 18+

Жахливий епізод з важкою травмою стався на турнірі ММА під назвою Combate Americas 53: Copa Combate 2019 у столиці Перу, Лімі.

У центр уваги ЗМІ потрапив бій двох перуанських бійців легкої ваги, Мілко Тукто (5–1) і Сальвадора Бесерри (8–3). Тукто провів прийом, а його суперник спробував запобігти тейкдауну. Рука Сальвадора не витримала і зламалася, а суддя моментально зупинив поєдинок і присудив перемогу Тукто.

Warning Graphic:



Milko Tucto breaks Salvador Becerra's arm with a slam in R1#CopaCombate pic.twitter.com/1InpxDtTth — caposa (@Grabaka_Hitman) 21 December 2019

¡Otro peruano a 'semis'🇵🇪! Milko 'Tatu' Tucto obtiene la cuarta victoria de la noche en el Coliseo Manuel Bonilla👊



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