ТОП-5 бездротових навушників для занять спортом

У супроводі улюбленої музики займатися спортом набагато приємніше, а іноді просто забуваєш про втому. Для цього дуже важливо підібрати навушники, які будуть комфортно сидіти у вухах, не випадати і радувати якісним звучанням. Спеціально для наших читачів інтернет-магазин "Стилус" підготував добірку кращих бездротових навушників для занять спортом.

Meizu EP-52

Вакуумні навушники від Meizu сподобаються тим, хто часто перебуває у русі або активно займається спортом. Навушники мають потиличне кріплення, в якому знаходиться акумулятор, який гарантує до 8 годин автономної роботи. Гарнітура захищена від води за стандартом IPX5, вона не боїться бризок і невеликого дощу. Meizu EP-52 відтворюють звук в діапазоні 20-20 000 Гц, володіють чутливістю 93 дБ.

Apple AirPods Pro

Бездротові навушники Apple, представлені 2019 року, отримали технологію активного шумозаглушення і захист корпусу за стандартом IPX4. Навушники відтворюють басом на частоті до 20 Гц і можуть самі визначити — чи підходять вам вибрані силіконові накладки або потрібно вибрати інші. У компанії запевняють, що розробили гарнітуру, враховуючи будову вушної раковини. Завдяки вбудованим датчикам, що знаходяться в ніжках навушників, можна легко перемикати треки, ставити на паузу, перемикатися між режимами прослуховування музики і дзвінків. Один навушник важить 5,4 грамів, сидить комфортно.



Huawei AM61 Sport

Вакуумні бездротові навушники Huawei привертають увагу стильним дизайном, відмінною автономністю (11 годин), вологостійким корпусом і зручними силіконовими накладками. Усередині Huawei AM61 Sport знаходиться батарея 135 мАг, що дозволяє на одному заряді слухати 220 музичних композицій безперервно. Завдяки спеціальній конструкції навушників і рухомій котушці діаметром 11 мм гарантоване багате, насичене звучання басів. Навушники сумісні з пристроями ОС Android і iOS. JBL Under Armour Sport Wireless Це найзручніший варіант для спортсменів завдяки технології Twist Lock: просто проверніть навушник у вусі і зафіксуйте, забезпечивши комфортну посадку без випадінь. Гарнітура має сертифікацію IPX5 (захист від бризок) і сучасне нано-покриття, що не пропускає піт. У навушниках використовуються високоякісні динамічні мембрани, вони створюють потужний звук, а технологія JBL Pure Bass відповідає за якісні баси. Час автономної роботи становить 8 годин.



Xiaomi Mi Sport Bluetooth

Накладні бездротові навушники Xiaomi з потиличним кріпленням працюють до 7 годин без підзарядки, все завдяки акумулятору ємністю 110 мАг. Щоб продовжити прослуховування музики на годину, буде достатньо 10-хвилинної зарядки. Навушники Xiaomi виконані з анодованого алюмінієвого сплаву, стійкого до подряпин. Гарнітура розроблена спеціально для тих, хто займається спортом незалежно від погоди: вони стійкі до крапель поту і високих температур (від -20° C до 70° C). Придбати нові навушники для спорту можна на сайті stylus.ua.

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