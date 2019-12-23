Рій бджіл атакував футболістів у Танзанії

Джерело - Чемпіон.
Рій бджіл атакував футболістів під час матчу Кубка незалежності Танзанії між командами Янга і Ірінга Юнайтед.
Футболісти і суддя впали на газон, щоб ухилитися від комах, інші бігли з поля. Також бджоли почали кусати уболівальників. В результаті матч на деякий час призупинили.
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?.— Azam TV (@azamtvtz) 22 December 2019
Simba vs Arusha United LIVE #AzamSports2 game imeanza. #ZBC2 #AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
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