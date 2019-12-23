Рій бджіл атакував футболістів у Танзанії

Джерело - Чемпіон.

Рій бджіл атакував футболістів під час матчу Кубка незалежності Танзанії між командами Янга і Ірінга Юнайтед.

Футболісти і суддя впали на газон, щоб ухилитися від комах, інші бігли з поля. Також бджоли почали кусати уболівальників. В результаті матч на деякий час призупинили.

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