Футбольні фанати розбили вагон потягу. Укрзалізниця зробила заяву

Джерело - Чемпіон.

Український футбольні фанати влаштували погром потяга № 6929, який слідував за маршрутом Ніжин - Київ.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

За інформацією джерела, фанати зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди і фаєри.

"В Укрзалізниці впевнені, що питаннями підтримки правопорядку в громадських місцях, якими є потяги, повинна займатися поліція. Якщо наряди поліції відновлять супровід пасажирських потягів, як далекого так і приміського сполучення, то пасажири будуть відчувати себе в безпеці, а майно державного перевізника буде краще збережено ", - йдеться в заяві Укрзалізниці.

Машиніст поїзда негайно зупинив рух в Бобровиці під Києвом і викликав поліцію. Однак хулігани не дочекалися співробітників правоохоронних органів і зникли з місця злочину.

За попередніми оцінками збитки Укрзалізниці складає близько 40 тисяч гривень.

Йдеться, швидше за все, про фанатів київського Динамо, які поверталися з матчу команди з Чернігова проти Десни через Ніжин.

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