 Підсумки етапу Кубка світу у Гохфільцені. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Підсумки етапу Кубка світу у Гохфільцені

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Підсумки етапу Кубка світу у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Чи топ Дмитро Підручниий та хто другий номер в чоловічій збірній України? Про альтернативу у жіночій команді олімпійським чемпіонкам Сочі - вона є чи її немає?

Звісно, що мова йшла про Фуркада та Бо, Вірер та її конкуренток. Та який результат став головною сенсацією у Гохфільцені. Про таке у другому випуску біатлонних підсумків од Старгород Спорт говорили Павло Посохов разом з головним редактором сайту biathlon.com.ua Євгеном Тарасенком

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