Клубний чемпіонат світу: чого чекати від грандів

Джерело - Parimatch.

Поки більшість європейських турнірів йдуть на зимові канікули (крім Англії, там гратимуть навіть 1 січня), в центрі уваги вболівальників нині клубний чемпіонат світу. Цього разу змагання приймає Катар, який активно готується до мундіалю 2022 року.

Правда, місцева команда Аль-Садд, переможець Старс-ліги, вже вибула з боротьби. Зате з півфіналу у турнірі стартують основні претенденти на трофей - Ліверпуль (переможець Ліги чемпіонів) і Фламенго (переможець Кубка Лібертадорес).

Суперник британців - мексиканський Монтеррей (Переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ), найдосвідченіший з усіх учасників цього чемпіонату. Для команди це вже 4-й турнір, правда, вище третього місця Монтеррей ще не піднімався. Ліверпуль же в клубному чемпіонат світу грав раніше лише раз і поступився у фіналі бразильському Сан-Паулу. Проте, мерсисайдці зараз основні претенденти на місце в фіналі. Аналітики Parimatch дають 84% на те, що далі пройде саме Ліверпуль.

Швидше за все, у вирішальному матчі англійці знову зійдуться з бразильцями. У Фламенго на успіх 79% від Parimatch. Аравійський Аль-Хіляль (переможець Ліги чемпіонів АФК) не без зусиль раніше обіграв туніський Есперанс (1: 0), а бразильці суперник набагато міцніше. До речі, і Фламенго, і Аль-Хіляль вперше на клубному чемпіонаті світу.

Додамо, що Ліверпуль і Монтеррей зустрінуться 18 грудня, а Фламенго і Аль-Хіляль днем ​​раніше, 17 грудня. Фінал заплановано на 21 грудня

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