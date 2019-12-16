Барселона - Реал: головний матч тижня

Джерело - Parimatch.

Багатостраждальний матч Барселона - Реал повинен відбутися в столиці Каталонії в найближчу середу. Якщо, звичайно, цьому нічого не завадить.

Нагадаємо, гру вже переносили через протести у столиці Каталонії. Цього разу поліцейські заявили, що не можуть гарантувати повну безпеку під час проведення матчу, так як у них не вистачає співробітників. А в день гри в Барселоні очікуються нові демонстрації.

Що ж стосується матчу, то в найближчій зустрічі головним претендентом на перемогу будуть господарі. У всякому разі, аналітики Parimatch оцінюють їх успіх в 57% (22% на нічию). У Реала зараз серйозні проблеми з травмованими. Не зможуть зіграти Азар, Асенсіо, Марсело і Родрігес, під питанням участь Лукаса. Є проблеми і у каталонців, але не такі масштабні. У лазареті лише Дембеле.

Зате в строю у Барселони новоспечений володар Золотого м'яча Мессі. У той час як жоден гравець Реала не потрапив в топ-10 претендентів. У топ-30 виявилося лише два мадридця. Звичайно, в окремо взятому матчі це не матиме великого значення. Ель Класіко завжди відрізняється безкомпромісною боротьбою і не важливо, в якому стані знаходяться команди. Результат завжди дуже непередбачуваний.

Особливо зараз, коли Барселона і Реал так щільно йдуть в турнірній таблиці. До речі, в попередніх матчах ніхто з них так і не зміг виграти. Каталонці зіграли внічию з Реал Сосьєдад (2: 2) і залишилися дуже незадоволені суддівством. А Реал на останній хвилині ледь-ледь врятувався від поразки Валенсії (1:1).

Цікаво, що і в статистиці особистих зустрічей в Примері у команд практичні рівні показники, по 72 перемоги при 34 нічиїх. При цьому Барселона забила на два м'ячі більше (288: 286).

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