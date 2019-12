Американський боєць Джагар Дженеру дебютував в ММА швидкою перемогою за кілька секунд над Седріком Сантаною. Бій відбувався у США на турнірі Lights Out Championship 6.

Поєдинок маловідомих бійців несподівано потрапив на перші шпальти спортивних ЗМІ. Річ у тім, що Дженеру здобув перемогу, швидше за все, з порушенням правил фейр-плей. Він імітував традиційне привітання на початку бою і нокаутував розслабленого суперника, який не підозрював про несподіваний підступ.

