 Американський боєць підло нокаутував суперника | Блоги | Champion.com.ua
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Американський боєць підло нокаутував суперника

Сьогодні 19:30 Valeriy Ruchka 122 1
Американський боєць підло нокаутував суперника

Джерело - Чемпіон.

Американський боєць Джагар Дженеру дебютував в ММА швидкою перемогою за кілька секунд над Седріком Сантаною. Бій відбувався у США на турнірі Lights Out Championship 6.
 
Поєдинок маловідомих бійців несподівано потрапив на перші шпальти спортивних ЗМІ. Річ у тім, що Дженеру здобув перемогу, швидше за все, з порушенням правил фейр-плей. Він імітував традиційне привітання на початку бою і нокаутував розслабленого суперника, який не підозрював про несподіваний підступ.
 

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