 НБА. Перспективи сезону. Сакраменто | Блоги | Champion.com.ua
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НБА. Перспективи сезону. Сакраменто

Сьогодні 20:47 Іван Чуперка 191 0
Вчора вночі Бьєліца забив фантастичний триочковий м’яч за 0,4 до кінця 4-ї чверті. Коли Уестбрук 2-очковим (всього 34 за гру) вивів Рокетс вперед за 1 секунду до сирени, здавалося що шансу на порятунок немає. Але Уолтон зберіг тайм-аут. Введення м’яча в зоні Рокетс і після серії заслонів Королями на майданчику розгубився досвідчений Такер – нема було кому пасувати крім серба (Якого тримав Пі Джей) і Неманья не схибив! 118:119 в підсумку.
НБА. Перспективи сезону. Сакраменто
Бьєліца викидає переможний триочковий за 0,4 до сирени

Ще одна "попелюшка" сезону 2019/20. Ви можете запитати в  чому чарівність, якщо Королі зараз на 9 строчці Заходу, і минулий сезон на цій сходиці закінчили? В якості гри. Хлопці, яким по 22-27 стали мужиками і ГРАЮТЬ. Дуже видовищно грають. Для мене розкрився тренерський талан Люка Уолтона. В Кінгс грає 3 зірки, які можуть дорости до рівня All-stars weekend та перевірений 7-ма роками в НБА боєць, володар чемпіонської каблучки в ГСВ, Харрісон Барнс. Бадді Хілда вже можна брати на All-star, але про нього нижче. Ну і Марвін Беглі та Де’Аарон Фокс! Але ці дві молоді зірки зіграли, відповідно, 1 та 9 ігор. Чим швидше вони повернуться – тим більше шансів у Сакраменто буде потрапити в плей-офф.

 

Шанси на це є. І тягнуть команду зараз Хілд, Барнс, Богданович та Бьєліца. Два серби доволі часто потрапляють в стартову п’ятірку поки Беглі та Фокс на лікарняному. І вирішують. Бьєліца, взагалі забив два вирішальні м’ячі в іграх з Х’юстоном та Далласом.  І Люку Уолтону тепер треба буде ламати голову кого випускати на вирішальні хвилини матчу коли всі будуть здорові. Але всім би тренерам такі "проблеми".

Вчора вночі Бьєліца забив фантастичний триочковий м’яч за 0,4 до кінця 4-ї чверті. Коли Уестбрук 2-очковим (всього 34 за гру) вивів Рокетс вперед за 1 секунду до сирени, здавалося що шансу на порятунок немає. Але Уолтон зберіг тайм-аут. Введення м’яча в зоні Рокетс і після серії заслонів Королями на майданчику розгубився досвідчений  Такер – нема було кому пасувати крім серба (Якого тримав Пі Джей) і Неманья не схибив! 118:119 в підсумку.

https://www.youtube.com/watch?v=MsN407FBgaw&list=PLvn6tsSyFhW2h3tqU7c7Es-eIVa14gvhn&index=5

Крутості  перемоги для Кінгс в Техасі  додає сам факт, що Кінгс напередодні грали в Далласі  і теж сенсаційно для багатьох перемогли 110-106. Останні два очки в грі забив… Бьєліца. Правда, справедливості ради треба зазначити, що куди більш важливими були 2 очки Харрісона Барнса за рахунку 106:106 та вдалий захист Корі Джозефа проти Луки Дончіча у вирішальній атаці Далласу.

https://www.youtube.com/watch?v=2QufK90YSik&list=PLvn6tsSyFhW2h3tqU7c7Es-eIVa14gvhn&index=10

 

 Тепер про Хілда. Саме його, а не Бьєліцу, мали вивести на вирішальний кидок гості в грі з Рокетс. Він зараз є суперлокомотивом Кінгс. Велика частина "провини" в більшості перемог Сакраменто лежить саме на його плечах. Недарма після 4,5 мільйонів, які він отримає за цей сезон, вже за наступні 4 він сумарно отримає 95! Команда будуватиметься навколо нього.

 

Думаю вболівальники Портленду би заплакали, якби дізналися що Фокс за цей і наступний сезон отримає 14,5 мільйони, а Беглі – 17,5. Підкреслю, це зп не за один сезон, а сума за два. Плюс у клубу є опція продовження контракту з Беглі на сезон 21/22 всього за 11,5 мільйони, а Фокс в цей рік буде обмежено вільним агентом. І, судячи, з мудрості Владе Діваца, Фокса вони збережуть.

Барнс у клубі теж до 23 року (середня зп 20 мільйонів за рік).

Єдина людина, хто отримає більше ніж "випадає" в плані логіки зарплат - Тревор Аріза (12 мільйонів, останній рік контракту). Але він більше актив, ніж пасив. В плей-офф його досвід знадобиться або самому Сакраменто, або комусь іншому, якщо Королі туди не потраплять. Тоді Арізу можна буде обміняти.

 

Єдина слабка позиція в команді – центровий. Дівейн Дедмон ніяк не коштує своїх 13 мільйонів за сезон (стільки дали тільки тому що із центровими дефіцит). Краще б в команді грав Колі-Штайн. Впевнений, що якби він залишився, то завдяки Уолтону у своєму 5-му сезоні він би розкрився по максимуму. 

 

Ну, і якщо в цьому сезоні Сакраменто не вистрілить, то в наступному має все щоб зробити такий саме стрибок вгору як цього року зробили Даллас та Фінікс.

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