 Про жахливу гру Динамо та ганьбу Карпат - ТаТоТаке. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Про жахливу гру Динамо та ганьбу Карпат - ТаТоТаке

Сьогодні 18:44 Valeriy Ruchka 245 0
Про жахливу гру Динамо та ганьбу Карпат - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

У новому випуску ТаТоТаке ведучі розібрали найрезультативніший тур цього сезону УПЛ, який закінчився жахливою грою Динамо. 

Таймінг випуску:

01:59 - Зоря прибила Динамо дуже простою зброєю

05:18 - Попов — єдина світла пляма в грі киян

06:32 - Кадара пора гнати з Динамо

09:22 - Бойко знову для чогось ховає руки за спину

10:46 - Зоря довела, що може взяти срібло

12:26 - Шахтар згвалтував Олімпік

15:08  - Повернення Марлоса може стати ключовим проти Аталанти

16:25 - Санжар — стратити не можна помилувати

19:02 - Олександрія виграла завдяки дуже сумнівному пенальті

21:01 - Що відбувається з Дніпром-1

24:47 - Перший новачок Динамо — схоже, знову фейл

26:39 - Не вірте чуткам про Миколенка і Матвієнка в Ман Сіті

29:08 - Чим Бущан краще Бойка

30:58 - Мессі на голову крутіше Роналду, але шкода, що ЗМ не дали ван Дейку

32:44 - Давня схема, яка існує навіть в сучасному футболі, але її мало хто помічає

 

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