Джерело - Чемпіон.
У новому випуску ТаТоТаке ведучі розібрали найрезультативніший тур цього сезону УПЛ, який закінчився жахливою грою Динамо.
Таймінг випуску:
01:59 - Зоря прибила Динамо дуже простою зброєю
05:18 - Попов — єдина світла пляма в грі киян
06:32 - Кадара пора гнати з Динамо
09:22 - Бойко знову для чогось ховає руки за спину
10:46 - Зоря довела, що може взяти срібло
12:26 - Шахтар згвалтував Олімпік
15:08 - Повернення Марлоса може стати ключовим проти Аталанти
16:25 - Санжар — стратити не можна помилувати
19:02 - Олександрія виграла завдяки дуже сумнівному пенальті
21:01 - Що відбувається з Дніпром-1
24:47 - Перший новачок Динамо — схоже, знову фейл
26:39 - Не вірте чуткам про Миколенка і Матвієнка в Ман Сіті
29:08 - Чим Бущан краще Бойка
30:58 - Мессі на голову крутіше Роналду, але шкода, що ЗМ не дали ван Дейку
32:44 - Давня схема, яка існує навіть в сучасному футболі, але її мало хто помічає
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