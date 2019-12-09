Джерело - Чемпіон.

У новому випуску ТаТоТаке ведучі розібрали найрезультативніший тур цього сезону УПЛ, який закінчився жахливою грою Динамо.

Таймінг випуску:

01:59 - Зоря прибила Динамо дуже простою зброєю

05:18 - Попов — єдина світла пляма в грі киян

06:32 - Кадара пора гнати з Динамо

09:22 - Бойко знову для чогось ховає руки за спину

10:46 - Зоря довела, що може взяти срібло

12:26 - Шахтар згвалтував Олімпік

15:08 - Повернення Марлоса може стати ключовим проти Аталанти

16:25 - Санжар — стратити не можна помилувати

19:02 - Олександрія виграла завдяки дуже сумнівному пенальті

21:01 - Що відбувається з Дніпром-1

24:47 - Перший новачок Динамо — схоже, знову фейл

26:39 - Не вірте чуткам про Миколенка і Матвієнка в Ман Сіті

29:08 - Чим Бущан краще Бойка

30:58 - Мессі на голову крутіше Роналду, але шкода, що ЗМ не дали ван Дейку

32:44 - Давня схема, яка існує навіть в сучасному футболі, але її мало хто помічає

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua