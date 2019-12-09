НБА. Перспективи сезону. Нью-Йорк Нікс

Команда – провал. При чому не через тренера, а через цю парочку на фото. Це Стів Міллс – президент Нікс, та Скотт Перрі - генеральний менеджер клубу. Це вони методично розвалюють клуб з липня 2017-го. Вчора вони звільнили тренера Девіда Фіцдейла після старту сезону 4-18. Нікс оновили кілька своїх антирекордів. Але, як вважає більшість фахівців, основна провина не на тренері, а управлінцях, які за Порзінгіса та Хардуея "виміняли" в Далласа абсолютно дутого в плані перспектив Денніса Сміта. В нього зараз 5,4 очки за гру при зарплаті 4,5 мільйони зараз та 5,8 у наступному сезоні.

В того ж самого Кевіна Нокса такі самі гроші, але йому всього 20, і він вже набирає 7,9. Що буде з цією командою через 2 роки – сказати важко. Але, ймовірно, 90% виконавців зміниться. Єдина людина, хто точно коштує більше ніж має контракт – Ар Джей Барретт (8 мільйонів, 14 очок). Він буде в клубі до 23 року, і, ймовірно, навколо нього буде багато чого будуватися.



Маркус Морріс (15 мільйонів, 18,6 очок) та Джуліус Рендл (18 мільйонів, 16,7 очок) тут на рік і два – відповідно.

Боббі Портіс – взагалі "ні про що" 15 мільйонів (8,7 за гру). Тадж Гібсон 9 мільйонів, 5,4 мільйони за гру. Контрактний рік у кожного.

Френк Нтікіліна 2 роки 5 мільйонів зарплата. Одним словом – несерйозно так.

Вчора вони з Індіаною подарували нейтиральним вболівальникам купу емоцій. Рівний рахунок був ще за пару хвилин до сирени. Як це було - дивіться самі https://www.youtube.com/watch?v=HW1vrolW01E&list=PLvn6tsSyFhW2h3tqU7c7Es-eIVa14gvhn&index=3





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