Корисні ігрові тренування для юних спортсменів

Джерело - Чемпіон.

У цій статті ми розповімо про користь настільного футболу для спортсменів-початківців. Французький бренд Smoby пропонує стандартні та напівпрофесійні варіанти цієї гри. Компанія була заснована ще в 1924 році й за свою тривалу історію виготовляла різні вироби з дерева та побутових пластикових товарів для будинку. З 1978 року у Франції під маркою Smoby виготовляються настільні ігри та іграшки.

Не тільки захоплива розвага, але й спорт

Настільний варіант футболу на той час був уже досить популярний в США і Європі та мав кілька назв – кікер, бейбі-фут. Перший чемпіонат відбувся в 1975 році в місті Денвер (штат Колорадо), а міжнародна федерація була організована в серпні 2002 року. Сьогодні ця гра широко поширена по всьому світу, але до сих пір немає єдиної думки про те, хто є її автором. Чимало дослідників займалися дослідженням виникнення цієї гри, але їх дані різняться. Сучасний варіант є точним відтворенням футбольного матчу, в якому бере участь дві команди спортсменів з 11 гравців у кожній, а також всі необхідні атрибути – м'яч, ворота.

У 1913 році англієць Едвін Лоуренс отримав патент на варіант, що віддалено нагадує кікер, але в ньому брали участь тільки воротарі. Першим найбільш близький до сучасних стандартів варіант запропонував Гарольд Торнтон. Своє авторство він закріпив патентом, який отримав 1 листопада 1923 року. Навряд чи винахідник припускав, що придумана їм настільна гра стане окремим видом спорту та корисною розвагою для дітей і дорослих різного віку. У кікер грають не тільки вдома, такі столи встановлюються в кафе, клубах, офісах, розважальних центрах.

У 1913 році англієць Едвін Лоуренс отримав патент на варіант, що віддалено нагадує кікер, але в ньому брали участь тільки воротарі. Першим найбільш близький до сучасних стандартів варіант запропонував Гарольд Торнтон. Своє авторство він закріпив патентом, який отримав 1 листопада 1923 року. Навряд чи винахідник припускав, що придумана їм настільна гра стане окремим видом спорту та корисною розвагою для дітей і дорослих різного віку. У кікер грають не тільки вдома, такі столи встановлюються в кафе, клубах, офісах, розважальних центрах.

Корисні можливості настільного футболу

Для юних спортсменів подібне заняття може стати ефективним доповненням до тренувань, завдяки таким можливостям:

зміцнення м'язів і суглобів;

позитивний вплив на нервову систему;

формування швидкої реакції, комунікативних навичок;

підвищення самооцінки;

прагнення долати перешкоди та труднощі для досягнення перемоги;

розвиток особистісних якостей – цілеспрямованості, уважності, терпіння.

За одну гру учасник може позбутися 130-150 кілокалорій. Таке змагання формує вміння взаємодіяти з суперником за певними правилами, вести чесну боротьбу, дозволяє спробувати себе в ролі переможця або переможеного. Серед особливостей також відзначимо динамічність і стрімкість, чітко сформовані принципи змагання.

Напівпрофесійний дерев'яний настільний футбол Smoby розрахований на цільову аудиторію від 8 до 16 років, але за ним з задоволенням грають і дорослі. Зупинимося детальніше на комплектації та характеристиках запропонованих варіантів:

пластикові ніжки та міцна дерев'яна рама з шпону забезпечують стійкість столу під час гри;

високі бортики виключають пошкодження меблів або навколишніх предметів;

поле являє собою репродукцію газону з відповідною розміткою;

хромовані телескопічні ігрові штанги доповнені ергономічними ручками, які дозволяють виконувати обертальні рухи без травмування шкірних покривів;

в комплект входить 2 м'ячі, дві команди по 11 гравців в кожній, лічильники очок;

реалістичний ігровий простір дозволяє учасникам повністю зануриться в захоплюючу атмосферу змагання.

Також Smoby виготовляє варіант, який наділений додатковими ігровими функціями – хокей, більярд, настільний теніс. У колекцію бренду входять моделі з різним розміром поля. Маленькі розраховані на дітей 5-6 років і виконані з пластику, з дерева виготовлені середні варіанти, але вони також можуть розміститися в невеликому приміщенні. Знімні ніжки дозволяють зберігати моделі в зібраному стані. За версією кількох великих європейських магазинів футбольні столи цієї марки входять в категорію найбільш продаваних товарів.

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