Манчестер Юнайтед приймає на своєму полі лондонський Тоттенгем в матчі 15-го туру АПЛ.

Головний тренер "шпор" Жозе Моурінью отримав пошкодження в одному з епізодів зустрічі.

Півзахисник Тоттенгем Гаррі Вінкс зробив підкат Даніелу Джеймсу, і валлієць спіткнувся і впав в технічній зоні, де знаходився португальський фахівець.

В результаті Джеймс врізався головою в ногу Моурінью. За підсумками епізоду португалець постраждав більше, ніж хавбек МЮ.

Harry Winks is booked for sending Daniel James crashing into Jose Mourinho...



