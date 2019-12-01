Джерело - Чемпіон.

34-річний англійський нападник Вейн Руні дебютував в якості граючого тренера Дербі з Чемпіоншипа. У першій його грі Дербі Каунті зіграв внічию з КПР 1:1. У Чемпіоншипі команда йде на 14-му місці.

Поки грати до кінця року Руні не має права грати і виконує роль помічника головного тренера Філліпа Коку.

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