Джерело - Чемпіон.
34-річний англійський нападник Вейн Руні дебютував в якості граючого тренера Дербі з Чемпіоншипа. У першій його грі Дербі Каунті зіграв внічию з КПР 1:1. У Чемпіоншипі команда йде на 14-му місці.
Поки грати до кінця року Руні не має права грати і виконує роль помічника головного тренера Філліпа Коку.
Welcome, @WayneRooney! 👋 pic.twitter.com/elR3g8grLH— Derby County (@dcfcofficial) 30 November 2019
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