НБА. Перспективи сезону. Чикаго та Портленд

Ось до і Кармело дійшла черга. Про нього не писав і не говорив лінивий. І, нарешті, його підписав Портленд. Як для Портленду, то дуже дешево та сердито. Чому, я акцентував "як для Портленду"? У цієї команди від’ємне співвідношення (8-12) перемог та поразок і вони платять найбільший в НБА податок на розкіш. Аж 22 мільйони! У їх головного "переслідувача" за цим показником (Голден Стейт) – 15 мільйонів, у "бронзового призера цієї першості" - 5 (Майамі). Але в ГСВ, наприклад, грають Стефан Каррі, Клей Томпсон, Д’Анджело Расселл та Дреймонд Грін. Якщо всі четверо з них будуть здорові – ГСВ будуть знов реальними претендентами на чемпіонство. І, наприклад, Дреймонд Грін отримає за цей сезон 18,5 мільйонів, а Кент Бейзмор – 19,3! Так! Його обмін на Евана Тернера з Атланти можна було виправдати тим, що Юсуф Нуркіч отримав дуже серйозну травму. Енес Кантер перейшов в Бостон і сподіватись на лише одного центрового Хассана Уайтсайда було б утопією. На секундочку Хассан має зарплатню 27 мільйонів. Правда, у звітному матчі він довів що недарма стільки коштує. Він оновив рекорд Портленду до 10 блок-шотів за гру. Але в інших компонентах Блейзерс зіграли тааак слабко, що домашня гра з Чикаго йшла очко в очко.



А кого ж минулорічні півфіналісти втратили що так опустилися? Аль-Фарука Аміну? Так - його показники в Орландо значно впали. Те саме з Морісом Харклессом, який був в величезному трейді 4-х команд. В результаті чого він перейшов до Кліпперс, а в Портленд прийшов Уайтсайд. Так показники Хассана краще ніж в останніх сезонах в Майамі та в середньому по кар’єрі.

Ставку на пару Уайтсайд – Бейзмор зрозуміти можна. Обидва перевірені 30-річні бійці, для обох контрактний рік. Мають багато працювати щоб їх перепідписали хоча б на ті самі суми. І для Бейзмора цих шансів тепер мало. Хіба що його не обміняють в інший клуб і там він заграє. А шанси на трейд в нього найбільші. В Портленді в нього не пішло, а комусь в плей-офф буде потрібен гравець на його позицію. І розвантажити кошторис клубу потрібно. Можливо, навіть, його обміняють на другий пік драфту.

Погана гра Бейзмора фактично змусила Блейзерс спробувати в себе в команді Кармело Ентоні. І поки що ця "авантюра" (як декому здавалося) себе повністю виправдовує. До середньокар’єрних показників багаторічний учасник All-star game та чемпіонатів світу і Олімпіади в свої 35 не дотягує. Але з 17,7-ма очками за гру він не тільки свої показники в Х’юстоні (13,4) перекрив, а й Оклахомі (16,2), де він грав у сезоні 17/18.

І коштує він команді лише 1,36 мільйони на рік. Цей контракт підписано до 7 січня, і в команди є можливість його не продовжувати. Дуже вигідний контракт. Хто читав мої блоги в попередні роки, знає – я завжди в бажаю вдачі молодим командам, які грають у видовищний баскетбол. Але у випадку з Портлендом я б зробив виключення в плані симпатії – занадто багато харизматичних гравців тут грає (в першу чергу мова йде про супердует Ліллард – МакКоллум). А з поверненням травмованих Зака Коллінза та Юсуфа Нуркіча (4-6 місяців) цей колектив, якщо встигне налагодити взаємодію, може виграти будь в кого. І, що для мене важливо – тут суперські вболівальники. Звісно, що я сильно розчарувався після перемоги Портленду в півфіналі конференції над моїм фаворитом на Заході Денвером. Але був дуже радий за крутих портлендських вболівальників. Особливо, коли в лізі лунають чутки що команда може переїхати в інше місто.



Ще один претендент на обмін перед плей-офф – Родні Худ. Він забиває вдвічі більше Бейзмора, але його можуть обміняти в одному "пакеті" з Кентом. Наступний рік в контракті Худа із опцією гравця. Тобто якщо він залишається в Портленді – клуб зобов’язаний виплатити 6 мільйонів зарплати. Якщо якась команда буде більш цікавою для Родні – від підпишеться з нею.



В плей-офф, нагадаю, він був корисним. Він закинув один чи два вирішальних кидки.

З Чикаго все абсолютно просто – дуже перспективна команда, де є три потенційні олстари (Зак Лавін, Лаурі Марканен та Кобі Уайт) навколо них можна побудувати дуже сильну команду. Вже в наступному сезоні ця команда буде точно боротися за плей-офф, а якщо до неї прийде який-небудь Марко Антоніо Рубіо, або дістанеться на драфті новий Лука Дончіч, або хоча б Трей Янг чи Джейсон Тейтум – це буде команда першої четвірки Сходу. Дуже вдалим вважаю підписання Буллс Томаша Саторанскі. Чех коштує тільки 10 мільйонів і є прогресуючим по більшості показників гравцем стартової п’ятірки.

Єдина людина, яка псує зарплатну відомість чикагцям – Отто Портер. Його 27,2 мільйони в цьому і 28,5 - в наступному сезоні не відповідають тому, що він демонструє на майданчику, і як часто травмується. Він в цьому сезоні зіграв лише 9 ігор і повернеться на майданчик в кращому разі наступного тижня.



Портленд переміг Чикаго 107:103. В ті хвилини, коли публікував цю статтю, проходив суперматч Сакраменто - Денвер. Господарі перемогли 100-97. Раджу подивитися матч повністю, або хоча б нарізки кращих моментів.



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