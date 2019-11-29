Дурдом Динамо і диво Шахтаря - ТаТоТаке

Найбожевільніший тур наших клубів в єврокубках - Сергій Болотніков і Михайло Співаковський намагаються знайти логічне пояснення того, що сталося. І прикидають шанси на підсумковий результат.

Таймінг випуску:

02:00 — Динамо примудрилось програти матч, в якому суперник дозволяв робити з ним все що завгодно

04:28 — Психологія і ментальність — головні причини вилучення і того, що сталося з Динамо після перерви

09:11 — Розбираємо ключові пропущені голи киян

12:59 — Перемога над Лугано на 95% гарантує Динамо вихід в плей-оф

13:51 — Олександрії не вистачило класу гравців, щоб поборотись за друге місце

18:50 — Чотири складові, які допомогли Шахтарю створити сенсацію з Сіті

26:19 — Аналізуємо гол Шахтаря і “феєричну” гру захисту Сіті в цій атаці

28:22 — Гірників може влаштувати і нічия з Аталантою, але краще на це не сподіватись

29:32 — Ребров швидше очолить збірну України, ніж повернеться в Динамо

30:57 — Судячи по реакції Суркіса, Динамо ще слабо покарали за расизм

32:38 — Димінський вже півроку не фінансує Карпати

34:18 — Співаковський пішов на тренерські курси і розповідає, наскільки важко туди пробитись

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