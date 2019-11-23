НБА. Перспектива сезону. Бостон

Бостон на пару із Кліперс потрапили в мої топ-2 матчі сезону, які вже відбулися. Першим був матч в Денвері, коли місцеві Наггетс повернулся з -20 у грі з Філадельфією і вирвали перемогу з різницею в одне очко. Чимала заслуга на останніх секундах була у Ніколи Йокіча.

В грі Кліперс - Бостон (107-104) був овертайм. Самі розумієте, скільки разів в цьому матчі один кидок міг принести перемогу тій чи іншій команді. Так от у господарів спочатку Кавай не зміг принести перемогу в основний час із сиреною про закінчення гри. Але потім він зробив вирішальний блок-шот на останніх секундах овертайму. Як і в грі з Оклахомою, Пол Джордж закинув дуже важливі три очкові. Взагалі ці парочка тільки починає грати разом, бо Джордж тільки відновився від травми плеча (було проведено операцію).



Підтримати своїх лідерів в разі чого зможуть і Беверлі з Уільямсом. Але у вирішальні хвилини матчів плей-офф їм навряд довірять вирішальні квитки. А от у Бостона таких лідерів є п’ять, і вони кидають в вирішальні хвилини усі! При чому беруть від повільність на себе всі, і це при тому що на місяць вибув Хейворд, який феєрив із перших днів нового сезону. В обіймі Бреда Стівенса 17 гравців. В декого просто немає людин, щоб когось вписати в протокол. Мало хвилин отримує навіть Енес Кантер. Коли його брали, всі розуміли, що він повноцінно не замінить Ела Хорфорда. Але що він так мало буде грати – здогадувався.



Крім Кантера з відомих гравців до лави біло-зелених додався Кемба Уокер. Поки що користі від багатолітної екс-зірки Шарлот Хорнетс навіть більше ніж від Кайрі Івінга. Той руйнував команду між іграми. Уокер не веде себе як скандальна зірка, є гарним наставником для Джейсона Тейтума, який дуже впевненішим у собі став після міжсезоння.



Як на мене виокреслився пул із 11 команд (6 на Заході та 5 на Сході), які розіграють чемпіонські каблучки. Найбільшого ігрового прогресу в порівнянні з минулим чемпіонатом добився саме Бостон. Від минулорічного Кліперс через гіганський трейд мало що залишилося. А з приходом Кавая та Пола Джорджа можна говорити що Кліперс радикально змінився. Всі чекали як ця солодка парочка буде виглядати на майданчику. Поки що виглядає шалено.

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