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Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
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Афіша спортивних заходів в Києві

Сьогодні 14:25 Андрій Твердохліб 206 0

Джерело - Чемпіон.

Спортом не тільки приємно займатися, але і стежити за улюбленими подіями, що відбуваються щорічно і дарують масу неймовірних, позитивних емоцій та переживань.

Що ж принесе з собою осінь і початок зими цього року, куди відправитися разом з натовпом фанатів і чим можна буде насолодитися, чию гру подивитися і за кого вболівати в різних видах спорту?

Вечір з турніром змішаних єдиноборств GCFC MMA9

Даний турнір можна сміливо назвати головною подією в світі спорту, яке, нарешті, відбудеться в столиці України. Світовий турнір зі змішаних єдиноборств - це не просто спортивна подія, а й яскраве видовище, в якому візьмуть учасники з усіх країн світу, в тому числі і України, Білорусі, Єгипту та навіть Бразилії.

Цей чемпіонат відрізняється тим, що більше ніде в світі не проводять змагання між спортсменами з різних видів бойових мистецтв, в тому числі самбо, карате та навіть джиу-джитсу.

На глядачів чекатимуть барвисті бої в особливій амуніції, які будуть проходити на добре обладнаному октагоні. Подивитися можна буде як вісім чоловічих, так і два жіночих, спеціально підготовлених бою. Подія відбудеться 22 листопада в Hillsong Conference Hall.

Чемпіонат світу з хокею серед юніорів: Італія - ​​Польща

2020 ознаменується тим, що принесе фанатам неймовірне шоу, яке точно варто відвідати разом з друзями. І не дивно, адже спортивні події завжди були в моді, особливо, якщо стосувалися хокею.

Цього разу подивитися можна буде яскравий чемпіонат IIHF, який проводиться серед юніорів за право називатися кращою молодіжною командою світу. У цій неймовірній сутичці беруть участь спортсмени з різних країн, і в столиці України можна буде подивитися матч Італії проти Польщі - двох найсильніших команд, що борються в першому дивізіоні.

Глядачі зможуть побачити справжнє, міжнародне хокейне майстерність, а також повболівати за улюблених гравців. Матч відбудеться 12 грудня у Палаці Спорту.

Футбольний матч Динамо - Лугано

Для багатьох фанатів справжнім відкриттям стало те, що Динамо (Київ) показали вищий клас в Лізі Європи цього сезону. І не дивно, адже українська команда зараз знаходиться на другому місці в своїй групі, зрівнявшись за очками з командою з Данії.

А тому фанати українського клубу з неймовірним задоволенням чекають матчу, який стане вирішальним у груповому турнірі і допоможе команді відправитися далі і боротися за кубок Ліги Європи. Відзначимо, що світові букмекерські контори вважають фаворитом і можливим переможцем в цьому щоглі саме київську команду.

Матч відбудеться 12 грудня на НСК Олімпійський.

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