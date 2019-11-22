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Підтримай Андрія Ярмоленка в Лондоні!

Сьогодні 07:16 Андрій Твердохліб 336 0
Підтримай Андрія Ярмоленка в Лондоні!

Джерело - Чемпіон.

Хто сказав, що січень - не футбольний місяць?! Так, єврокубки і чемпіонат України стартують в кінці лютого. Але і в першому місяці 2020 року можна насолодитися справжнім футболом. Англійська прем'єр-ліга чекає на нас!

18 сiчня Вест Гем Андрія Ярмоленка проводить домашній матч з Евертоном. Поринути в атмосферу англійської прем'єр-ліги, повболівати за нападаючого збірної України, побачити січневий Лондон, влаштувати душевні посиденьки в фірмовому британському пабі – такий тур можна буде довго згадувати і після повернення додому.

Програма туру:

17 січня - виліт з Києва, трансфер з аеропорту, поселення в готелі (4 зірки). Ввечері - похід в британський паб, прогулянка по нічному Лондону.

18 січня - matchday. Незважаючи на місце в кінці турнірної таблиці, на домашній матчах "Вест Хем" 60-тисячний Олімпійський стадіоні в Лондоні завжди аншлаг (середня заповнюваність в нинішньому сезону - 99 відсотків і третє місце за цим показником в прем'єрі-лізі). Тож, нас чекають цікава гра і незабутня атмосфера. Можливо, підготуємо сюрприз Андрію у вигляді банера.

19 січня - продовжуємо насолоджуватися перебуванням у Лондоні. Є кілька варіантів екскурсій, і кожен може вибрати ту, яка йому подобається найбільше. Букінгемський палац, Кенсінгтонський палац, Тауер, Тауерський міст, лондонські доки. Трафальгарська площа, будівля парламенту і Вестмінстерське абатство – і це тільки частина пам'яток, де варто побувати.

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20 січня - виліт до Києва.

Вартість туру: від 530 * євро

* Вартість може збільшуватися залежно від цін на авіаквитки

У вартість включено: авіаперельоти Київ - Лондон- Київ (виліт зі Львова або іншого українського міста можливий), проживання у Лондоні (4 ночі, двомісне розміщення, без сніданків).

Не включені у вартість: трансфери з аеропорту в готель, екскурсії, квиток на футбол, оформлення візи (255 євро).

Надаємо візову підтримку.

Довідки: 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), [email protected]

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