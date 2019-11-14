7 років тому Ібрагімович знищив збірну Англії

Джерело - Чемпіон.

14 листопада 2012 року в рамках товариського матчу Швеція в домашніх стінах обіграла Англію з рахунком 4:2.

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Після першого тайму команда Роя Ходжсона вела 2:1, але "синьо-жовті" зусиллями Златана Ібрагімовича зуміли не тільки відігратися, а й впевнено перемогти.

Четвертий гол шведа - фантастика. Зовсім не дивно, що за підсумками року саме цей удар заслужив звання найкращого. Премія Пушкаша дісталася Ібрагімовичу цілком заслужено.

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